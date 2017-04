Serena Williams gibt ihre Schwangerschaft bekannt!

Tennis- Superstar Serena Williams erwartet ein Kind. Die 35 Jahre alte US- Amerikanerin veröffentlichte am Mittwoch über das Soziale Netzwerk Snapchat ein Bild von ihrem sichtlich gewölbten Bauch und schrieb darunter: "20 Wochen." Am kommenden Montag löst Williams, die mit dem Internet- Unternehmer Alexis Ohanian verlobt ist, die Kielerin Angelique Kerber wieder an der Spitze der WTA- Weltrangliste ab.