Sepp Straka mit 69er- Runde bester Österreicher

Der in den USA lebende Sepp Straka ist nach dem ersten Tag der Lyoness Open in Atzenbrugg der bestplatzierte Österreicher. Der 24- Jährige spielte am Donnerstag eine 69er- Runde (3 Schläge unter Par) und übertraf damit Ex- Sieger Bernd Wiesberger (70) und Neoprofi Matthias Schwab (72).