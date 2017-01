Sensation! Ungesetzter Deutscher wirft Murray raus

Zverev, der Bruder von Shootingstar Alexander (Out gegen Rafael Nadal), gewann gleich den ersten Satz mit 7:5. Mit seiner unorthodoxen Spielweise und überragenden Reflexen am Netz trieb der den ungewöhnlich fehleranfälligen Murray immer wieder in die Enge.

Zwar holte Murray den zweiten Satz mit 7:5, aber dann drehte Zverev auf. Der dritte Satz ging mit 6:2 an den 29- jährigen Deutschen. Im vierten Satz nahm er Murray gleich das allererste Aufschlagspiel ab und gab die Breakführung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 hieß es am Ende.