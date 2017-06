Sensation! Ungesetzte Ostapenko erste Finalistin

Die ungesetzte Jelena Ostapenko hat sich am Donnerstag als erste Spielerin für das Endspiel der mit insgesamt 36 Millionen Euro dotierten French Open qualifiziert. Die Lettin setzte sich im Halbfinale der Geburtstagskinder in Paris gegen die als Nummer 30 gesetzte Schweizerin Timea Bacsinszky nach 2:25 Stunden mit 7:6(4),3:6,6:3 durch. Ostapenko wurde am Spieltag 20, Bacsinzsky 28 Jahre alt.