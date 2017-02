Sensation! 44- jährige Pechstein erobert WM- Silber

Die fünffache Olympiasiegerin lief ihre Spezialstrecke in starken 6:53,93 Minuten und war damit so schnell wie noch nie seit ihrer Zweijahres- Sperre zwischen 2009 und 2011. Gleich nach dem Zieleinlauf legte sie vor 4.000 Zuschauern die Finger auf die Lippen, als wollte sie damit alle Kritiker zum Schweigen bringen.

Über 1.000 m landete die Österreicherin Vanessa Herzog in 1:17,21 Minuten auf Platz 20, der Sieg ging an Heather Bergsma (USA/1:13,94). Am Sonntag geht es für Herzog wie auch für ihre Landsmänner Armin Hager und Linus Heidegger im Massenstart weiter.

Ergebnisse Einzelstrecken- WM:

Damen - 1.000 m:

1. Heather Bergsma (USA) 1:13,94 Min.

2. Nao Kodaira (Japan) 1:14,43

3. Jorien ter Mors (Niederlande) 1:14,66

Weiter:

20. Vanessa Herzog (AUT) 1:17,21