Semmering: Veith "weit weg von dem, was ich kann"

Es war der erste Lauf nach ihrem schweren Sturz im Sommer 2015: Anna Veith hat am Dienstagvormittag beim Riesentorlauf am Semmering ihr Comeback gegeben. Wirklich glücklich war sie mit ihrer Fahrt nicht. "Es war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe", meinte Veith, die am Ende über drei Sekunden Rückstand auf die führende Mikaela Shiffrin aufwies und die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasste.