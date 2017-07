Sebastian Vettel von Bottas' Frühstart überzeugt

In der Tat hatte Bottas einen genialen Start erwischt. Der Pole- Mann ließ Vettel jedenfalls gleich zu Beginn ordentlich stehen und fuhr sich mit dem Super- Start einen großen Vorsprung heraus.

Stewarts untersuchten nicht

Dann wurde es interessant: Vettel richtete seiner Boxencrew mehrmals via Funk aus, dass er fest davon überzeugt sei, dass Bottas einen Frühstart hingelegt hatte. Die Stewarts nahmen das zur Kenntnis, leiteten aber keine genaueren Untersuchungen ein. Für die FIA ist das Thema vorerst vom Tisch. Der Sensor habe bewiesen, dass es sich um keinen Frühstart handelte.

Während des Rennens tauchten via Twitter und Co. mehrere Video- Schnipsel auf, die belegen wollen, dass Bottas sehr wohl einen Frühstart erwischt hätte. Und Vettels Wortspende vor der Siegerehrung in Richtung Bottas dürfte die Causa weiter befeuern.

Kein Protest von Ferrari

Ferrari- Teamchef Maurizio Arrivabene teilte jedoch in einer ersten Stellungnahme nach dem Rennen mit, dass man keinen Protest einlegen werde. Damit dürfte das Thema erledigt sein. Bottas selbst sprach vom "Start meines Lebens".