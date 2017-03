Sebastian Vettel spioniert Hamiltons Auto aus

Als der 29- jährige Deutsche zur offiziellen Pressekonferenz geht, kommt er beim abgestellten Mercedes- Boliden von Hamilton vorbei - interessiert sieht sich Vettel den Frontflügel und die Seitenkästen aus der Nähe an, berührt den Wagen sogar. Angesprochen auf diese vermeintliche Spionage- Attacke erklärte der Deutsche gegenüber dem britischen Channel 4 mit einem Schmunzeln: "Ich habe einiges gelernt. Was, verrate ich aber nicht. Ich weiß ja nicht, ob es mir überhaupt etwas nützt."

Foto: GEPA

Er habe ja keinen Universitätsabschluss, "also erkenne ich sicher nicht alles, was die Ingenieure erkennen, die so ein Auto bauen", verriet Vettel. Als Hamilton über das Spionieren seines Rivalen informiert wurde, fragte er den Deutschen: "Hey Sebastian, ich habe gehört, du hast mein Auto angefasst?" Als Vettel grinste, legte der Brite nach: "Angefasst oder angeguckt?" Vettel rückte mit der Wahrheit raus und sorgte bei Hamilton für ein schmunzelndes "Aha!" - siehe Video oben!