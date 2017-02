Schwimmstar Hackett attackierte Eltern - Festnahme

Der australische Triple- Schwimm- Olympiasieger Grant Hackett ist am Mittwoch in Gold Coast von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, dann aber wieder freigelassen worden. Der 36- Jährige habe im Haus seiner Eltern getobt, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Sein Vater Neville Hackett sprach gegenüber des "Gold Coast Bulletin" von einem medizinischen Problem bei seinem Sohn.