Schwimmer Felix Auböck räumt bei US- Uni- Wahl ab

Die hervorragenden schwimmerischen Leistungen von Felix Auböck in seinem ersten Jahr an der University of Michigan sind nun auch offiziell ausgezeichnet worden. Nach Absolvierung der NCAA- Finals vergangene Woche in Indianapolis wurde der 20- Jährige von den Conference- Cheftrainern zum "Big- Ten- Schwimmer des Jahres" gewählt. Schon davor war Auböck "Freshman des Jahres" geworden.