Schweizer behalten blütenweiße Weste

Die Schweizer Nationalmannschaft hält zur Halbzeit der WM- Qualifikation weiter beim Punktemaximum. Die Eidgenossen feierten am Samstag in Genf gegen Lettland einen 1:0- Erfolg und gingen damit auch im fünften Gruppe- B-Spiel siegreich vom Feld. Der sechs Punkte dahinter liegende Tabellenzweite Portugal wurde somit vor dem Abendspiel gegen Ungarn in Lissabon noch mehr unter Druck gesetzt.