Schützenhöfer will mit Schwaiger zu Olympia 2020

Die Beachvolleyballerinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig gehen getrennte Wege. Nach großen gemeinsamen Erfolgen wie U20- EM- Gold 2011 in Tel Aviv suchen die beiden Steirerinnen neue Herausforderungen. Schützenhöfer bildet deshalb ab sofort gemeinsam mit Stefanie Schwaiger ein Duo, das sich die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio zum Ziel gesetzt hat.