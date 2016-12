Schüsse auf deutschen Profi: Verdächtiger gefasst

Nach einer Schießerei in einem Wiesbadener Kiosk, bei der der Fußball- Profi Marc Wachs vom deutschen Zweitligaverein Dynamo Dresden angeschossen wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 25- Jährige wurde am Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag.