Schröcksnadel: Olympia wird für Veith "sehr knapp"

Große Sorgenfalten im Wintersport: Die Teilnahme von Österreichs Ski- Star Anna Veith an den Olympischen Spielen im Februar 2018 in Pyeongchang steht offenbar auf der Kippe. ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel sagte am Donnerstag in einem Interview im ORF- Kurzsport: "Das wird sehr knapp werden." Der Tiroler sei zuletzt von Veith per SMS um ein Gespräch gebeten worden. "Ich weiß nicht, was jetzt anliegt", meinte Schröcksnadel