Schöne Aktion! Rapid bietet Vienna Hilfe an

Nach dem überraschenden Tod von Martin Kristek, benötigt der Kult- Klub First Vienna FC dringend finanzielle Unterstützung.

Rapid- Geschäftsführer Christoph Peschek hatte die tolle Idee: "Gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Fredy Bickel haben wir beschlossen, dass die Profimannschaft des SK Rapid in einer der nächsten Länderspielpausen, wenn dies die Verantwortlichen des First Vienna FC wollen, kostenlos für ein Freundschaftsspiel auf der Hohen Warte zur Verfügung steht. Der älteste Fußballklub unserer Stadt und des ganzen Landes verdient jede Unterstützung und soll weiter eine wichtige Rolle in unserem Sport spielen."

Auch die Rapid- Spieler sind von dem Vorschlag begeistert. "Ich freue mich, dass auch unser Kapitän Steffen Hofmann sofort Feuer und Flamme für diese Idee war. Unser Sportmanagement wird umgehend Kontakt mit den Verantwortlichen der Vienna aufnehmen und ich bin überzeugt, dass wir ein tolles gemeinsames Fußballfest feiern können, zu dem hoffentlich sehr viele Fans beider Vereine in freundschaftlicher Verbundenheit auf die Hohe Warte pilgern und dem traditionsreichen Hauptstadtklub einen ordentlichen finanziellen Gewinn bescheren werden", betont der 33- jährige Wiener.