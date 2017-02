Schock! Mirjam Puchner im Training schwer gestürzt

Das erste Abfahrtstraining der alpinen Ski- Damen bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz musste nach einem schweren Sturz der Österreicherin Mirjam Puchner für einige Zeit unterbrochen werden. Die 24- jährige Salzburgerin wurde per Helikopter abtransportiert. Im Video oben sehen Sie, was TV- Experte Alex Meissnitzer zum Sturz von Puchner zu sagen hat. "Meissi" war kurz zuvor die Strecke runtergefahren.