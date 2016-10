Schnellstes Tor in WM- Quali- Historie durch Benteke

Was nahezu unglaublich erscheint, haben sich die Mannen von Gibraltar freilich selbst zuzuschreiben: Womöglich schon übernervös in die Partie gegangen, passierte unmittelbar nach dem Anlaufen der Match- Uhr ein fataler Fehlpass in der eigenen Hälfte - der nachdrängende Benteke stibitzte den Ball, erlaubte sich am Strafraum noch einen Haken und dann einen satten Schuss ins lange Eck. 0:1 nach gerade einmal 8,1 Sekunden!

Übrigens: Die bisherige Bestmarke hatte Davide Gualtieri mit 8,3 Sekunden gehalten. Der Mann aus San Marino hatte seine Nationalelf 1993 sensationell gegen England in Führung gebracht. Doch während Gualtieri mit San Marino letztlich deutlich mit 1:7 unterging, durfte sich Benteke mit seinen Belgiern über einen 6:0- Erfolg freuen - zu dem er neben seinem 1:0 auch noch die Treffer zum 3:0 (43.) und zum 5:0 (56.) beisteuerte. Die weiteren Tore erzielten Axel Witsel (19.), Dries Mertens (51.) und Eden Hazard (79.).

Nach einem 2:0 in Estland ist in Gruppe H auch Griechenland weiter ungeschlagen. Bosnien- Herzegowina bezwang Zypern 2:0.

Pogba schoss Frankreich zu 1:0 gegen Niederlande

Das Top- Spiel unter den Montag- Partien gewann indes Vize- Europameister Frankreich gegen die Niederlande mit 1:0 - dank eines Treffers von Paul Pogba in der Amsterdam- Arena. Beide Teams begegneten einander auf Augenhöhe, allerdings waren die Gäste nach vorne gefährlicher. Die "Elftal" hatten insofern Pech, als Hoffnungsträger Quincy Promes schon nach einer Viertelstunde verletzt den Platz verlassen musste.

Torschütze Pogba überwand den unglücklich aussehenden Torhüter Maarten Stekelenburg in der 30. Minute aus rund 25 Metern. In der zweiten Hälfte vergab Memphis Depay (65.) eine große Chance auf den Ausgleich. Wie Frankreich ist auch Schweden nach einem 3:0- Heimerfolg gegen Bulgarien in der Gruppe A noch ohne Punktverlust. Die beiden Teams führen die Tabelle mit sieben Punkten vor den Niederländern an. Weißrussland und Luxemburg trennten sich 1:1.

Portugal "zerschießt" die Färöer, Schweiz bleibt makellos

Kein Problem hatte Portugal damit, den Mini- Erfolgslauf der Färöer zu beenden. Nach einem Sieg und einem Unentschieden in den ersten beiden Quali- Partien zogen die Färinger diesmal den Kürzeren. Am 62. Geburtstag von Portugal- Trainer Fernando Santos dominierte der Europameister in Torshavn das Spiel und gewann 6:0. Andre Silva mit einem Hattrick (12., 22., 37.) sowie Cristiano Ronaldo (65.), Joao Moutinho (91.) und Joao Cancelo (93.) sorgten für das klare Resultat. Mit der Maximalausbeute von drei Siegen und neun Punkten steht in der Gruppe B die Schweiz an der Tabellenspitze. Die "Nati" siegte in Andorra knapp 2:1, Ungarn gewann in Lettland mit 2:0.

Alle Ergebnisse der Montag- Spiele der WM- Quali:

Gruppe A:

Weißrussland - Luxemburg 1:1 (0:0)

Borisow

Tore: Savitskij (80.) bzw. Joachim (85.)

Gelb- Rote Karte: Carlson (LUX/44.)

Niederlande - Frankreich 0:1 (0:1)

Amsterdam

Tor: Pogba (30.)

Schweden - Bulgarien 3:0 (2:0)

Solna

Tore: Toivonen (39.), Hiljemark (45.), Lindelöf (58.)

Gruppe B:

Andorra - Schweiz 1:2 (0:1)

Andorra la Vella

Tore: Martinez (91.) bzw. Schär (19./Elfmeter), Mehmedi (77.)

Färöer - Portugal 0:6 (0:3)

Torshavn

Tore: Andre Silva (12., 22., 37.), Ronaldo (65.), Moutinho (91.), Cancelo (93.)

Lettland - Ungarn 0:2 (0:1)

Riga

Tore: Gyurcso (10.), Szalai (77.)

Gruppe H:

Bosnien- Herzegowina - Zypern 2:0 (0:0)

Zenica

Tore: Dzeko (70., 81.)

Estland - Griechenland 0:2 (0:1)

Tallinn

Tore: Torosidis (2.), Stafylidis (61.)

Gibraltar - Belgien 0:6 (0:3)

Faro

Tore: Benteke (1., 43., 56.), Witsel (19.), Mertens (51.), Hazard (79.)