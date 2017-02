Schlusslicht FC St. Pauli bezwingt Braunschweig

Der FC St. Pauli hat in der zweiten Bundesliga in Deutschland eine Überraschung geliefert. Das Schlusslicht setzte sich am Sonntag bei Eintracht Braunschweig 2:1 durch und stürzte den Aufstiegskandidaten damit von der Tabellenspitze. Damit kann der VfB Stuttgart am Montag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf bereits mit einem Unentschieden Rang eins erobern.