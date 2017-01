Schlierenzauers Beichte: "Saß vor schwarzer Wand"

Es waren aufwühlende Worte, die Gregor Schlierenzauer im ORF- Studio in der Pause des letzten Tourneespringens von Bischofhofen von sich gab. Mit der großen Botschaft: Beim nächsten Weltcupbewerb Ende der kommenden Woche in Wisla (Pol) wird er erstmals nach über einem Jahr Pause wieder an den Start gehen. "Ich fühle mich sehr gut, freue mich riesig auf die Rückkehr und auf das Springen." Aber er erzählte auch von den Tiefpunkten seiner langen Pause und sprach von einer schwarzen Wand, vor der er bildlich gesessen sei.