Schlierenzauer feiert Sensations- Schanzencomeback!

Gregor Schlierenzauer fliegt wieder! 312 Tage nach seinem letzten Sprung bei der Vierschanzentournee am 4. Jänner in Innsbruck kehrte der Rekordadler am Dienstag auf die Schanze zurück. Der Tiroler ging in Hinzenbach ein paar Mal über den Bakken, um das rechte Knie nach der Kreuzband- OP im März einem Härtetest zu unterziehen. Schlierenzauer wird sich nach dem Training noch einmal von Vertrauensarzt Wulf Glötzer durchchecken lassen.