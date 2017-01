Schlechtestes RTL- Resultat für ÖSV- Damen seit 1985

Was für ein Debakel beim RTL in Maribor! Keine ÖSV- Läuferin schaffte es in die Top 20. Der Sieg ging an Tessa Worley. Die Französin setzte sich vor der Italienerin Sofia Goggia (+00,16) und der Schweizerin Lara Gut (+00,25) an die Spitze. Anna Veith, als beste Österreicherin nach dem ersten Durchgang noch Achte, schied nach einem Fehler im oberen Teil im zweiten Durchgang aus. Die Halbzeit- Führende Mikaela Shiffrin landete auf Platz vier.