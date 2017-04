Schlechter Play- off- Start für Pöltl und Toronto

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

07:41 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl und Toronto starten mit Niederlage ins NBA- Play- off! Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf den Ostersonntag (MESZ) mit einer Niederlage ins Play- off der NBA gestartet. Sie verloren gegen die Milwaukee Bucks vor eigenem Publikum 83:97. Der Wiener Jakob Pöltl kam zu einem Kurzeinsatz. Spiel zwei der "best of seven"- Serie geht in der Nacht auf Mittwoch neuerlich im Air Canada Centre in Szene. Pöltl durfte beim Play- off- Auftakt aufs Parkett, als die Partie beim Stand von 77:95 aus Sicht der Kanadier längst entschieden war. In 1:46 Minuten verzeichnete er einen Steal. Raptors- Coach Dwane Casey hatte über weite Strecken der Begegnung wie erwartet auf eine Acht- Mann- Rotation gesetzt.

07:25 Uhr: +VOLLEYBALL+

Aich/Dob verkürzt in AVL- Finalserie gegen Tirol auf 1:2! Aich/Dob bleibt im Rennen um den Titel der Austrian Volley League (AVL) der Herren. Im dritten Spiel der "Best of seven"- Finalserie schrieben die Kärntner am Samstag erstmals an, feierten zuhause einen 3:2- (-20,23,- 18,20,12)- Erfolg über Titelverteidiger Hypo Tirol und stellten in der Serie auf 1:2. Die Innsbrucker haben am Dienstag (20.20 Uhr) zuhause die Chance auf den nächsten "Matchball".

07:14 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco holt Pflichtsieg gegen Dijon! AS Monaco hat am Samstag in der französischen Ligue 1 einen Pflichtsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim gewann trotz eines 0:1- Rückstandes noch mit 2:1 gegen Abstiegskandidat Dijon und verteidigte die Spitzenposition. Monaco liegt als Tabellenführer mit 77 Punkten weiter drei Zähler vor Paris Saint- Germain, das am Freitag 2:0 bei Angers SCO gewonnen hatte. Cedric Varrault (42. Minute) hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht. Nabil Dirar nach einem Freistoß (69.) und der eingewechselte Torjäger Radamel Falcao drehten die Partie (81.). Monaco empfängt am Mittwoch im Viertelfinal- Rückspiel der Champions League Borussia Dortmund. Das Hinspiel hatte der Klub aus der Ligue 1 einen Tag nach dem Anschlag auf den BVB- Mannschaftsbus mit 3:2 gewonnen.

22:28 Uhr: +TENNIS+

Schiavone holt Titel in Bogota!

HOUSTON (ATP, 535.625 Dollar, Sand) - Halbfinale:

Thomaz Bellucci (BRA- 8) - Ernesto Escobedo (USA) 5:7, 6:4, 6:2

Finale: Bellucci - Jack Sock (USA- 1)/Steve Johnson (USA- 4)

BOGOTA (WTA, 226,750 Dollar, Sand) - Finale:

Francesca Schiavone (ITA) - Lara Arruabarrena (ESP- 4) 6:4, 7:5

21:40 Uhr: +HANDBALL+

Bilyk und Santos patzen mit Kiel im Titelrennen erneut! Die beiden Kiel- Legionäre Nikola Bilyk und Raul Santos müssen ihre letzten Titelträume in der deutschen Handball- Bundesliga wohl begraben. Am Samstag unterlagen die beiden ÖHB- Teamspieler mit den "Zebras" beim TBV Lemgo mit 30:34 (11:16) und liegen mit ihrem Team bei je zwei Spielen weniger zwei Punkte hinter Leader Flensburg- Handewitt und einen hinter den Rhein- Neckar Löwen. Santos gelang ein Tor. Der Tabellenletzte HSC 2000 Coburg besitzt dagegen kaum noch Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga. Gegen MT Melsungen unterlagen die Coburger mit 25:28 (13:17). Auch die elf Treffer von ÖHB- Teamspieler Romas Kirveliavicius reichten nicht.

21:10 Uhr: +FUSSBALL+

Filippo Inzaghi führte Venezia in die Serie B! Zwei Jahre nach seiner desaströsen Saison mit Milan ist Filippo Inzaghi wieder zum "Superpippo" geworden. Der 43- jährige Ex- Nationalspieler feierte seinen ersten Erfolg als Trainer und führte Venezia zurück in die Serie B, die zweithöchste Spielklasse im italienischen Fußball. Drei Runden vor Schluss kann die Mannschaft aus der Lagunenstadt von Verfolger Parma nicht mehr eingeholt werden. Venezia, Anfang der 2000er- Jahre auch Arbeitgeber der Österreicher Michael Konsel und Robert Ibertsberger, war in der jüngeren Vergangenheit mehrmals in die Insolvenz geschlittert.

21:01 Uhr: +BASKETBALL+

Oberwart baut Vorsprung auf Gmunden vor ABL- Schlager aus! Die Oberwart Gunners haben ihren Vorsprung an der Spitze der Basketball- Bundesliga weiter ausgebaut. Der Titelverteidiger setzte sich am Karsamstag bei den Traiskirchen Lions mit 79:70 (48:33) durch und baute damit einen Zehn- Punkte- Polster auf Verfolger Gmunden auf. Am Ostermontag steigt das direkte Duell des Ersten mit dem Zweiten in Oberwart.

20:55 Uhr: FOOTBALL+

Swarco Raiders Tirol gewannen auch 3. Saisonpartie! Die Swarco Raiders Tirol sind auch nach der dritten Runde als einziges Team der Austrian Football League (AFL) noch makellos unterwegs. Der Titelverteidiger setzte sich am Karsamstag in Slowenien bei den Ljubljana Silverhawks deutlich mit 61:27 durch. Verfolger Danube Dragons fixierte mit einem 50:24 bei den Steelsharks Traun den zweiten Saisonsieg. Der gelang auch den Graz Giants mit einem 22:12 bei den Mödling Rangers. Für die Niederösterreicher war es die Premieren- Niederlage.

20:42 Uhr: +HANDBALL+

Fivers verteidigen Cup, MGA entthront Hypo sensationell! Rekordsieger Fivers Margareten hat sich am Samstag den dritten Handball- Cup- Titel en suite gesichert. Der Meister aus Wien setzte sich wie erwartet zum Abschluss des Final- Four- Turniers in Graz gegen den Zweitligisten HSG Graz mit 27:21 (14:11) durch. Für die Sensation sorgte bei den Damen der Kooperationsverein MGA Fivers, der Hypo NÖ mit einem 18:17 nach 29 Titeln in Serie vom Cup- Thron stieß.

20:35 Uhr: +VOLLEYBALL+

Sokol/Post startet mit Sieg in die Finalserie!

Ergebnisse von den Spielen der Finalserien der Volleyball- Meisterschaften:

Damen ("best of five"), 1. Spiel: SG VB NÖ Sokol/Post - ASKÖ Linz/Steg 3:0 (9,11,19)

​Stand in der Serie 1:0

20:10 Uhr: +FUSSBALL+

Gorgon mit 11. Saisontor bei Sieg von Spitzenreiter Rijeka! Alexander Gorgon hat am Karsamstag sein elftes Saisontor für den kroatischen Fußball- Tabellenführer HNK Rijeka erzielt. Der Ex- Austrianer brachte sein Team beim 2:0- Erfolg im Heimspiel gegen den Vorletzten RNK Split in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Rijeka liegt damit weiter vier Punkte vor Titelverteidiger Dinamo Zagreb.

16:25 Uhr: +TENNIS+

Kohlschreiber gewinnt Halbfinale in Marrakesch!

MARRAKESCH (ATP- 250, 482.060 Euro, Sand) - Halbfinale:

Philipp Kohlschreiber (GER- 3) - Benoit Paire (FRA- 6) 6:2, 6:2

Borna Coric (CRO) - Jiri Vesely (CZE) 6:4, 6:4

Finale: Kohlschreiber - Coric

BIEL (WTA, 250.000 Dollar, Hartplatz) - Halbfinale:

Marketa Vondrousova (CZE) - Barbora Strycova (CZE- 1) 7:6(3), 6:2

Anett Kontaveit (EST) - Alexandra Sasnowitsch (BLR) 6:4, 4:6, 7:5

Finale: Vondrousova - Kontaveit

15:28 Uhr: +FUSSBALL+

Bartra vier Tage nach Anschlag aus Krankenhaus entlassen! BVB- Profi Marc Bartra ist vier Tage nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Verein bestätigte über seinen Twitter- Kanal, dass Bartra am Samstag die Klinik verlassen habe. Bei dem Anschlag waren am Dienstagabend drei Sprengsätze mit Metallstiften detoniert. Abwehrspieler Bartra wurde schwer an der rechten Hand und am Arm verletzt und auch operiert. Der Spanier dürfte etwa vier Wochen ausfallen.

14:16 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Drei Österreicher- Teams im Halbfinale von Langkawi! Die Beachvolleyball- Teams Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig, Nadine Strauss/Teresa Strauss und Florian Schnetzer/Peter Eglseer stehen beim Turnier in Langkawi allesamt im Halbfinale. Das World- Tour- Event in Malaysia gehört allerdings nur der niedrigsten der fünf heuer neu eingeführten Sterne- Kategorien an. Die drei österreichischen Paare kamen durch jeweils zwei Siege, Schnetzer/Eglseer im Viertelfinale mit 2:1 gegen ihre Landsmänner Martin Ermacora/Moritz Bernd Pristauz- Telsnigg, in die am Sonntag angesetzte Vorschlussrunde.

11:59 Uhr: +FUSSBALL+

Schalkes Kolasinac vor Wechsel zum FC Arsenal! Wie die englische "Guardian" berichtet, wechselt Schalke- Außenverteidiger Sead Kolasinac in die Premier League. Der FC Arsenal soll sich die Dienste des 23- Jährigen gesichert haben. Der Vertrag des (Noch- )Teamkollegen der Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller läuft im Sommer aus. Somit könnte er ablösefrei nach England wechseln.

09:58 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer im Challenger- Viertelfinale out!

Ergebnisse:

HOUSTON (ATP, 535.625 Dollar, Sand) - Viertelfinale:

Jack Sock (USA- 1) - Feliciano Lopez (ESP- 6) 7:6(6), 1:6, 6:4

Steve Johnson (USA- 4) - Fernando Verdasco (ESP- 5) 6:2, 6:4

Thomaz Bellucci (BRA- 8) - Sam Querrey (USA- 3) 6:4, 3:6, 6:3

Ernesto Escobedo (USA) - John Isner (USA- 2) 7:6(6), 6:7(6), 7:6(5)

BOGOTA (WTA, 226,750 Dollar, Sand) - Halbfinale:

Lara Arruabarrena (ESP- 4) - Sara Sorribes (ESP) 6:2, 4:6, 6:4

Francesca Schiavone (ITA) - Johanna Larsson (SWE- 3) 7:5, 6:4

SAN LUIS/MEX (ATP- Challenger, 50.000 Dollar, Sand) - Viertelfinale:

Adrian Menendez- Maceiras (ESP- 8) - Gerald Melzer (AUT- 2) 2:6, 6:4, 6:4

08:28 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Samstag!

FUSSBALL

tipico Bundesliga/29. Runde

16:00 Uhr: RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg

18:30 Uhr: SK Rapid Wien - Cashpoint SCR Altach

18:30 Uhr: Flyeralarm Admira Wacker - SKN St. Pölten

18:30 Uhr: SK Puntigamer Sturm Graz - SV Guntamatic Ried

MOTORSPORT

Formel 1

17:00 Uhr GP von Bahrain: Qualifikation (live auf ORF eins)

EISHOCKEY

Frauen/WM/Division IA

13:00 Uhr: Dänemark - Frankreich

16:30 Uhr: Ungarn - Japan

20:00 Uhr: Norwegen - Österreich

BASKETBALL

ABL/32. Runde

17:00 Uhr: Arkadia Traiskirchen Lions - Redwell Gunners Oberwart

NBA/Play- off/1. Runde/1. Spiel

23:30 Uhr: Toronto Raptors (Pöltl) - Milwaukee Bucks

HANDBALL

ÖHB- Cup/Frauen/Finale

16:00 Uhr: Hypo NÖ - MGA Fivers (live auf 15:55 ORF Sport +)

ÖHB- Cup/Männer/Final- Four

18:00 Uhr: Finale (live auf ORF Sport +)

VOLLEYBALL

AVL/Damen/Finale/best- of- five/1. Spiel

18:00 Uhr: SG VB NÖ Sokol/Post - ASKÖ Linz/Steg

DenizBank Volley League/Herren/Finale/best- of- seven/3. Spiel

20:20 Uhr: SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol (live auf ORF Sport +)

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 3

15:00 Uhr: Ljubljana Silverhawks - Swarco Raiders

16:00 Uhr: Mödling Rangers - Projekt Spielberg Graz Giants

17:00 Uhr: Steelsharks Traun - Danube Dragons

07:30 Uhr: +EISHOCKEY+

Rangers verlieren trotz Grabner- Tor! Die New York Rangers mit Michael Grabner haben das zweite Play- off- Spiel gegen die Montreal Canadiens in der National Hockey League (NHL) verloren. Im Bell Centre der Canadiens unterlagen die Rangers trotz eines Tors des Kärntners 3:4 nach Verlängerung. Die Canadiens glichen damit die Serie nach ihrer 0:2- Auftaktniederlage aus. Spiel Nummer drei findet am Sonntag im Madison Square Garden statt. Am Ende des zweiten Drittels lagen die Rangers noch 3:2 in Führung, im dritten Drittel gelang den Montreal Canadiens dann 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich, was zur Verlängerung führte. In dieser erzielte Alexander Radulov schließlich nach 18 Minuten den 4:3- Siegestreffer.

