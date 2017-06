Schiwmm- Star Ryan Lochte ist Vater geworden

Lochte ist seit Oktober mit dem "Playboy"- Model Kayla Rae Reid (25) verlobt. Im Dezember gab das Paar die Schwangerschaft mit einem Unterwasser- Foto bekannt, auf dem Lochte den Bauch seiner Verlobten küsst.

Der sechsfache Olympia- Sieger hatte am Rande der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro für einen Skandal gesorgt, als er gemeinsam mit anderen US- Schwimmern behauptete, ausgeraubt worden zu sein. Bilder von Überwachungskameras bewiesen jedoch, dass er gelogen hatte. Der US- Schwimmverband schloss den Sportler daraufhin von allen Wettbewerben bis Ende 2017 aus.