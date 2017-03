Schiri zeigt binnen 30 Sekunden dreimal Rot

Das war aber nicht die einzige Attacke von Spielern auf Unparteiische in den letzten Tagen in Mexiko: America- Verteidiger Pablo Aguilar war am Donnerstag beim 0:1 in Tijuana kurz vor dem Schlusspfiff nach einem Kopfstoß gegen den Referee vom Platz geflogen. Er wurde sogar für zehn Spiele gesperrt.

Derart respektloses und aggressives Verhalten gegen Offizielle müsse "mit Sperren von einem Jahr" geahndet werden, forderte die Vereinigung der mexikanischen Referees und kündigte sogar einen Streik an.