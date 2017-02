Schiri mit Real- Sackerl: Aufregung in Spanien

Jüngster Anstoß für die Diskussionen war ein äußerst strittiger Handelfmeter, den Real- Superstar Cristiano Ronaldo am Sonntag beim 3:2- Sieg in Villarreal zum zwischenzeitlichen 2:2- Ausgleich verwertete. Real- Kapitän Sergio Ramos wies die Anschuldigungen zurück. "Ich glaube nicht, dass dir die Schiedsrichter irgendetwas geben oder nehmen, es ist das Gegenteil, sie versuchen fair zu sein", betonte Ramos auf der Klub- Website.

Real geriet nach dem 1:2 vergangene Woche in Valencia auch in Villarreal 0:2 in Rückstand, vermied aber den nächsten Punkteverlust. Nach dem Spiel war Villarreals Präsident Fernando Roig sauer: "Schiedsrichter Gil Manzano und seine Assistenten haben das Stadion mit Taschen von Real Madrid verlassen. Das ist nicht in Ordnung."

Foto: AFP

Die Schiedsrichterkommission reagierte sofort und beschwichtigte. Es handle sich dabei lediglich um eine kleine Aufmerksamkeit seitens Madrids, die Schiedsrichter nach den Spielen oft auch von anderen Klubs erhalten. "In der Tasche waren Schlüsselanhänger, Pins und Stifte von Real Madrid", teilte die Schiedsrichterkommission mnit.