Schiri beschimpft! Messi droht Nationalteam- Sperre

Dank Lionel Messi ist Argentiniens Nationalmannschaft in der WM- Qualifikation wieder auf Kurs. Der Barcelona- Star schoss den Vize- Weltmeister im Heimspiel gegen Chile mit einem in der 16. Minute verwandelten Elfmeter zu einem 1:0- Heimsieg und damit auf Rang drei. Allerdings droht dem 29- Jährigen Ungemach. Laut argentinischen Medienberichten beschimpfte der von zahlreichen Tritten der Gegenspieler entnervte fünffache Weltfußballer während und nach dem Spiel in Buenos Aires das Schiedsrichter- Team.