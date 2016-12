Schild würde am liebsten Facebook ausschalten

Ihr Maximum habe Schild noch nicht ausgeschöpft. "Ich denk', ich bin am Weg dorthin. Natürlich ist das noch nicht das befreite Skifahren, auf das ich hinarbeite", erläuterte die 26- Jährige, deren Schwester Marlies Raich dreimal auf dem Zauberberg triumphiert hatte. Die letzte Selbstverständlichkeit "ist sicherlich noch nicht ganz da. Also ich fahr noch sehr viel mit Köpfchen". Den Menschen, der ihr erklären könne, wie man den Kopf ausschalten könne, habe sie noch nicht getroffen.

Foto: GEPA

Eine womöglich hilfreiche Maßnahme hat Schild dahingehend aber selbst schon gesetzt, indem sie den Konsum der einschlägigen Artikel und dazugehörigen Kommentare drastisch reduziert hat. "Weil natürlich die Medien in letzter Zeit doch ein bisschen auf uns rumhacken", erklärte sie. Generelle Kritik, wonach die Slalom- Damen allesamt keine Leistung bringen würden, stoße ihr ohnehin sauer auf, da Skifahren für sie ein Einzelsport ist.

"Geschrieben ist sehr schnell etwas, gesagt eher langsam"

"Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Facebook derzeit ein bisschen abgeschworen, weil man kann sich das wirklich irgendwann nicht mehr alles durchlesen. Es gibt natürlich auch sehr viele positive Kommentare, aber es gibt halt auch die andere Seite", sagte Schild. "Deswegen muss man sich da einfach, denke ich, ein bisschen abschotten. Geschrieben ist sehr schnell etwas, gesagt eher langsam. Natürlich ist es ein Miteinander mit den Medien, aber ab und zu muss man da die Scheuklappen aufsetzen."

Bevor es nach Zagreb weitergeht, wo am 3. Jänner der nächste Nachtslalom auf dem Programm steht, will Schild noch "ganz gemütlich" Silvester feiern. "Vielleicht mit ein paar Freunden am Nachmittag. Aber ich denke, ich werde das Feuerwerk wahrscheinlich nicht live sehen", kündigte sie an.