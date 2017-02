Schiffner holt vierten WM- Platz von Großschanze

Der vierte ÖSV- Springer für den WM- Einzelbewerb von der Großschanze in Lahti heißt Markus Schiffner! Der 24- jährige WM- Neuling setzte sich am Dienstagabend in Lahti im internen Dreikampf hauchdünn gegen Gregor Schlierenzauer und Andreas Kofler durch. Er tritt damit neben Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner, der das Training ausließ, am Donnerstag (17.30 Uhr) an.