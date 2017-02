Schaub: Mehr Akzente - egal, auf welcher Position

Er triumphierte bei der "Krone"- Fußballer- Wahl, führt mit fünf Liga- Toren die grün- weiße Schützenliste an, ist Rapids Ass in der Offensive an, aber ist Louis Schaub an vorderster Front richtig aufgehoben? Diese Frage stellen sich nach dem 1:1 im Derby viele. Nur der 22- Jährige nicht. Dennoch könnte Schaub am Samstag gegen die Admira wieder ins Mittelfeld rücken.

Foto: APA/HANS PUNZ

"Ich war nicht so im Spiel, wie ich es mir wünschen würde. Auch von mir müssen mehr Akzente kommen", gab Schaub nach dem Derby selbstkritisch zu. Da gab er keinen Torschuss ab, kam auch nie ins Dribbling. Ungewöhnlich. "Aber an der Position liegt’s nicht, die liegt mir", hat sich Schaub mit seiner neuen Rolle als Stürmer angefreundet.

Etwas hängend hinter der Stoßspitze Kvilitaia. Schaub sollte mit Joelinton rotieren, sich auch immer wieder fallen lassen. Das gelang gegen die Austria nicht. "Weil die Präzision, die Balance gefehlt hat", erkannte Trainer Canadi. "Wir haben die Abwehr zu wenig beschäftigt." Abgehakt.

Foto: GEPA

Jetzt kommt die Admira. Beim ersten Saisonduell siegte Rapid 4:0, traf Schaub zweimal. Aus dem Mittelfeld kommend. Und da ist er weil Joelinton gesperrt fehlt für Canadi auch wieder "eine Option". In einem richtungsweisenden Spiel: "Wir sind wieder stabil, jetzt wird man sehen, ob wir auch Druck ausüben können, um einen Riegel zu knacken", sagt Schaub.

Den Fans etwas zurückgeben

Der den Fans jetzt auch etwas zurückgeben will. Mit 175.689 Stimmen gewann er die "Krone"- Wahl. Allein Friedrich Schreiner sammelte 4000 Stimmzettel. Der Hotelier aus dem Waldviertel spannte Personal, Freunde und Gäste ein, gratulierte Schaub bei der Gala persönlich. Und hatte nur einen Wunsch: mehr Siege! "Ich werde Gas geben", versprach Schaub. Egal, auf welcher Position.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung