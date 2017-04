Schalke vs. Dortmund: ÖFB- Duo heiß auf Revierderby

Die "Knappen" empfangen am Samstag in einem der Hits der 26. Runde Borussia Dortmund zum Revier- Derby. Der BVB liegt nur drei Zähler hinter Leipzig, muss aber auf den mit einer Achillessehnenblessur von den Länderspielen zurückgekommenen Andre Schürrle verzichten. Für die Schalker selbst geht es um den Sprung in die Europa League, von der sie als Neunte mit 33 Punkten noch entfernt sind.

Das ÖFB- Duo Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller freut sich besonders auf den Klassiker. Schöpf ist mit durchschnittlich 11,51 zurückgelegten Kilometern pro Spiel der Dauerläufer bei Schalke. Burgstaller schlug nach seinem Wechsel in Gelsenkirchen ein wie eine Bombe (vier Tore, drei Assists). "Entscheidend ist, dass wir als Mannschaft funktionieren. Gerade gegen so einen starken Gegner, wie es der BVB ist, geht es nur über das Kollektiv", betont der Stürmer.

Von besonderer Aufregung oder Zoff ist aber wenig zu spüren. Keine Giftpfeile, keine Anfeindungen. "In der heutigen Zeit, glaube ich, haben viele junge Spieler keinen Zugriff mehr auf den Begriff Revierderby", so die königsblaue Legende Klaus Fichtel. Und auch BVB- Trainer Thomas Tuchel betont: "Eigentlich ist alles sehr ruhig."

"Die Jungs werden sich zerreißen"

Für Schalke- Coach Markus Weinzierl ist es das erste Revierderby als Cheftrainer: "Wir alle freuen uns auf den Anpfiff und wissen um die Bedeutung des Derbys. Jeder Spieler brennt im Training, da ist Feuer drin. Im Hinspiel (0:0, Anm.) haben wir in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss zugelassen. Auch dieses Mal wollen wir alles geben und den Gegner weit von unserem Tor weghalten. Der Fight ist im Derby die Grundlage. Die Jungs werden sich zerreißen."