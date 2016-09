Schalke: Highlight auch für "Bullen"- Routinier

Auch am Donnerstag gegen die "kleinen" Österreicher und trotz Liga- Fehlstart pilgern an die 50.000 in ihre Kathedrale. Tickets an den harten Fan- Kern werden aber auch ab sieben Euro veräußerst.

Foto: GEPA

Für das Gros der Bullen wird’s ein Auftritt der Superlative. Andi Ulmer hält eine "persönliche Bestmarke" punkto Besucher für möglich, unabhängig davon steht für den Bullen- Routinier ein Karriere- Highlight bevor. "In Amsterdam gegen Ajax waren auch viele Besucher", erinnerte sich der 30- Jährige nach der Landung in Dortmund zurück. Exakt waren’s 51.240. Beim Abschlusstraining im Stadion präsentierte Tino Lazaro eine neue, aerodynamische Frisur. Konny Laimer ging’s ruhig an. Der Jungspund ist nach Muskel- Problemen nicht voll fit. Zu seinem Zustand meinte er knapp: "Es geht schon."

Oscar hat Wunsch

Im Gegensatz zu den Kickern ist so ein Fußballspektakel für Coach Oscar kein Neuland. Auf den "Höllenlärm" wolle der Ex- Barça- Spieler die teils blutjunge Crew aber nicht speziell vorbereiten. Er äußerte dafür einen Wunsch: "Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren so viele internationale Spiele bestritten haben, damit’s mit der Atmosphäre einfach keine Probleme geben kann!"