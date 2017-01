Schalke 04 verliert trotz bärenstarkem Burgstaller

Eintracht Frankfurt hat den Hoffnungen von Schalke auf Anschluss an die Europapokal- Plätze in der deutschen Fußball- Bundesliga einen erneuten Dämpfer verpasst. Die Frankfurter gewannen am Freitagabend in Gelsenkirchen verdient mit 1:0 (1:0) und schoben sich durch den Sieg zum Rückrundenstart ihrerseits zumindest für eine Nacht auf Platz drei.