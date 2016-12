Schafft Winterkönig Altach die Meister- Sensation?

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg geht Altach sensationell als Tabellenführer in die Winterpause. Nach dem Heimsieg gegen Rapid am Sonntag (Highlights gibt's im Video oben!) halten die Vorarlberger bei 42 Punkten aus 20 Spielen. Was glauben Sie: Können die Altacher auch im Frühjahr auftrumpfen und sich den Meistertitel holen? Stimmen Sie ab!