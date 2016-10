Sammelfieber! Neues Panini- Stickeralbum naht

Fußball- Österreich liegt im Sammelfieber - aus einem einfachen Grund: Es dauert nicht mehr lange bis zum neuen Bundesliga- Panini- Stickeralbum! In gewohnter Weise finden sich alle zehn Klubs der Tipico Bundesliga auf je zwei Doppelseiten, wobei es erneut zweiteilige Sticker der besten Fußballer gibt - mit ausführlichen Daten und Fakten. Erstmals dabei und ganz neu: ein fünfseitiges Special zum österreichischen Nationalteam. Am 15. Oktober ist das neue Album in der Kronen Zeitung beigelegt.