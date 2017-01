Salzburgs Kader ist Oscar noch zu groß

Das ist zu viel. Auch für Trainer Oscar. "Wir haben noch immer einen großen Kader, aber das Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Wir bevorzugen es, mit weniger Spielern zu trainieren. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen", erklärte der Spanier am Samstag in Dubai.

Foto: GEPA

Bei Stürmer Oberlin, im Herbst 2016 noch an Altach verliehen, und Linksverteidiger Stangl, der in den Plänen von Oscar keine Rolle spielt, wird an einer Lösung gearbeitet.

Zufrieden ist der Salzburger Trainer mit den "Debütanten" im Trainingscamp: "Die jungen Spieler wie Igor oder Mergim Berisha schlagen sich sehr gut. Ich bin glücklich, dass sie einen guten Job machen."

Am Montag Vormittag findet das letzte Training in Dubai statt, Dienstag in der Früh geht es retour nach Österreich. "Wir können die Spieler im physischen Bereich verbessern, haben auch mehr Zeit, um an vielen Dingen zu arbeiten", ist Oscar froh, im "NAS Sports Complex" ideale Bedingungen vorzufinden.

Philipp Grill/Dubai, Kronen Zeitung