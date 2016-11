Salzburger Bullen droht die historische Null

Fünfmal fand sich Salzburg bisher in der Europa- League- Gruppenphase wieder. Viermal gelang der Einzug in die K.- o.- Phase. Gleich zweimal wurden auf dem Weg dorthin alle sechs Gruppenspiele gewonnen: Im Herbst 2009 gegen Lazio, Villarreal und Lewski Sofia. 2013 gegen Standard Lüttich, Esbjerg und Elfsborg. Das gelang bisher noch keiner anderen Mannschaft.

Harte Aufgaben

Salzburg 2016 kann wieder Europa- League- Geschichte schreiben. Freuen würde sich darüber aber niemand: Es droht eine historische Null! Denn Österreichs Meister hält nach drei Spielen bei drei Niederlagen. Und der weitere Spielplan spricht nicht für die Salzburger: Am Donnerstag wartet Nizza auswärts, am 24. November ist man in Krasnodar zu Gast, und am letzten Spieltag (8. Dezember) kommt Schalke in die Mozartstadt. Ganz ohne Punkte beendete noch kein österreichischer Klub die Gruppenphase.

Sechs Europa League- Gruppenspiele, sechs Pleiten - Shamrock Rovers, Slovan Bratislava und Metalist Kharkiv (siehe Statistik) gelang dieses "Kunststück".

"Können lernen"

Salzburg will die Null auf alle Fälle verhindern, am vierten Spieltag in der Gruppe I endlich anschreiben: "Nizza hat durch die Tabellenführung in der Ligue 1 zusätzliches Selbstvertrauen", ist Salzburgs Trainer Oscar überzeugt. "Aber wir freuen uns auf dieses Spiel, weil wir da noch mehr lernen können und uns dieses Match in der Entwicklung weiterbringt. Wir haben natürlich auch in Nizza das Ziel, das Spiel zu gewinnen."