Salzburg- Zoff! Keeper Walke geht auf Kollegen los

Nach der 1:3- Niederlage auf Schalke ist für Red Bull Salzburg der Einzug in die K.- o.- Phase der Europa League in ganz weite Ferne gerückt. Zwei Spiele, null Punkte - Schalke und Krasnodar führen die Gruppe I mit jeweils sechs Punkten vor den Mozartstädtern und Nizza (ebenfalls null Punkte) an. Salzburg- Torhüter Alexander Walke, ein Mann der klaren Worte, ärgerte sich maßlos über die Niederlage und ging auf einen Mitspieler los. Im Video oben sehen und hören Sie, was Schalkes Verantwortliche und Spieler nach dem Match zu sagen hatten.