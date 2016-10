Salzburg vor Heimspiel gegen Ried im Aufwärtstrend

Meister Red Bull Salzburg befindet sich vor dem Heimspiel der 13. Bundesliga- Runde am Samstag gegen SV Ried im Aufwind. Zuletzt gab es zwei ungefährdete Siege im Cup und in der Meisterschaft, und schon davor war beim unglücklichen Heim- 0:1 in der Europa League gegen Nizza eine deutliche Steigerung bemerkbar. Das ist auch Ried- Trainer Christian Benbennek nicht verborgen geblieben.