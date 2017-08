Salzburg- Toptalent Hannes Wolf auf der Überholspur

Hannes Wolf und Marco Rose - das passt! Bereits im Nachwuchs von Meister Salzburg bildeten die beiden ein erfolgreiches Duo. In der U16 und U18 erzielte das steirische Toptalent unter der Ägide des Deutschen 28 Treffer in 35 Pflichtspielen. Die gute Zusammenarbeit setzte sich in der letzten Saison eindrucksvoll fort. Zwölf Scorer- Punkte in sieben Partien ließen Wolf zu einem der wichtigsten Faktoren auf dem Weg zum sensationellen Gewinn der Youth League avancieren. Oben im Video sehen Sie den 1:0- Sieg der Salzburger in Altach!