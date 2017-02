Salzburg stürmt dank Altachs Patzer an die Spitze

Meister Red Bull Salzburg hat bereits im ersten Spiel im neuen Jahr Sensationsteam Altach die Tabellenführung abgeknöpft. Die "Bullen" besiegten am Samstagabend in der 21. Runde St. Pölten mit 2:0 und profitieren von Altachs 1:1- Remis bei der Admira am Nachmittag. Beide Teams halten nun bei 43 Punkten, Salzburg hat aber das bessere Torverhältnis. Die Tore vor 5.204 Zuschauern erzielten Jonatan Soriano (24.) und Konrad Laimer (45.+1).