Salzburg- Star Soriano vor Wechsel nach China

Goalgetter Jonatan Soriano steht bei Meister Red Bull Salzburg offenbar vor dem Abgang nach China. Wie die "Bullen" kurz vor Beginn des Bundesliga- Heimpartie gegen Mattersburg bekannt gaben, hat der Spanier vom Klub die Freigabe für Verhandlungen erhalten und stand auch nicht im Kader für die Partie. Das Transferfenster in China schließt am Dienstag. Im Video oben sehen Sie die Highlights von Salzburgs Sieg gegen Ried am vergangenen Sonntag!