Salzburg- Machtwort: Oberlin bleibt!

Red Bull Salzburg hat ein Machtwort gesprochen! Stürmer Dimitri Oberlin, zuletzt an Altach verliehener Topscorer bei den Vorarlbergern, bleibt endgültig in Salzburg. Oberlin war von den "Bullen" im Jänner zurückgeholt worden, danach gab es lange ein Hin und Her die Zukunft des Stürmers betreffend - aber jetzt sorgte Salzburg- Sportchef Christoph Freund gegenüber "Sky" für klare Verhältnisse.