Salzburg macht Rapids Seuchensaison perfekt

Red Bull Salzburg überragt weiter alles, was es im österreichischen Fußball gibt. Die Bullen rangen am Donnerstagabend in einem äußerst spannenden Cup- Finale in Klagenfurt Rapid mit 2:1 nieder. Damit machten die Bullen sowohl den historischen vierten Double- Sieg in Folge als auch die absolute Seuchensaison für Rapid perfekt. Die Hütteldorfer werden nächste Saison international nicht vertretbar sein.