Salzburg- Gala wollten nicht einmal 5000 Fans sehen

Meister Red Bull Salzburg hat sich mit einer beeindruckenden Vorstellung in die Winterpause verabschiedet. Die Bullen gewannen am Samstagabend in Wals- Siezenheim gegen den WAC mit 3:0, sind damit zumindest bis Sonntag Tabellenführer und im Falle einer Niederlage oder eins Unentschiedens von Altach auch Winterkönig. Irgendwie schade, dass nicht einmal 5000 Fans in der Bullen- Arena die Salzburger siegen sehen wollten.