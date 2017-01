Salzburg erobert mit 5:2- Sieg Tabellenführung

Eishockey- Meister Red Bull Salzburg hat am Dienstag in der Pick Round der Erste Bank Liga mit einem 5:2- Heimsieg gegen Innsbruck die Tabellenführung übernommen. Die Salzburger zogen mit dem Erfolg im Nachtragsspiel der 1. Runde um einen Punkt an Grunddurchgangssieger Vienna Capitals vorbei, die Basis für die drei Punkte legten sie vor rund 2.100 Zuschauern in den ersten beiden Dritteln.