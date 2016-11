Salzburg & Capitals trotz Niederlagen weiter voran

Matchwinner für den KAC nach zwei Niederlagen am Wochenende war Thomas Koch. Er brachte den Rekordmeister 2:1 in Führung (10.), glich zum 3:3 aus (52.) und verwandelte den entscheidenden Penalty. Es war ein wichtiger Sieg für die Klagenfurter, die von den jüngsten sechs Matches nur eines gewonnen hatten. Mit viel Kampfgeist machten die Gastgeber die spielerischen Vorteile des Meisters wett und gingen als etwas glückliche Sieger vom Eis.

Völlig verrückte Partie zwischen Capitals und Innsbruck

Als glücklich muss man auch den Erfolg Innsbrucks bei den "Caps" bezeichnen. Mit sieben Siegen in neun Matches in der eigenen Halle eine Macht, kassierten die Wiener eine unnötige Niederlage. In einem Match mit drei unterschiedlichen Teilstücken mussten sie als Verlierer vom Eis. Ein nach Videostudium aberkannter Treffer von Tessier 8,1 Sekunden vor Schluss, der das 8:8 bedeutet hätte, mag als Pech gelten, die katastrophale Defensivleistung mussten die Wiener aber auf die eigene Kappe nehmen.

Die Capitals ließen im ersten Abschnitt zahlreiche Chancen aus, schienen nach einer 3:1- Führung zur Hälfte der Spielzeit aber einem sicheren Erfolg entgegenzusteuern. Doch die Gäste glichen aus (39.) und drehten das Match mit fünf weiteren Treffern innerhalb von acht Minuten zu einer 8:4- Führung. Ein Finish mit drei Treffern in drei Minuten brachte die "Caps" bis auf 7:8 heran, den Schlusspunkt setzten die "Haie" zwei Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Am Ende standen 15 verschiedene Spieler auf der Scorerliste.

Villacher Adler fliegen in Znojmo zu 4: 3- Sieg

Der VSV, zuletzt Gewinner im Kärntner Derby, feierte einen seltenen Sieg in Znojmo. Das 4:3 war der erste Erfolg in Tschechien nach fünf Niederlagen. Damit zog das Team von Trainer Greg Holst mit dem Nachbarn in der Tabelle gleich. Auf den sechsten Platz fehlen drei Punkte. Die Gastgeber glichen einen 0:2- Rückstand (Johner nach 39 Sekunden, Platzer/17.) aus, der VSV zog aber dank Treffern von Verlic (39.) und Kromp (54.) wieder davon.

Dornbirn erlitt gegen HCB Südtirol nach 0:3- Rückstand eine 2:4- Heimniederlage und ist als Vorletzter schon vier Matches sieglos. Ljubljana gelang mit 6:5 nach Verlängerung in Szekesfehervar der erst zweite Saisonsieg.

Die Ergebnisse:

Znojmo - VSV 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Znojmo, 2450

Tore: Bartos (24./SH), McMonagle (32./PP), Yellow Horn (58.) bzw. Johner (1.), Schlacher (17.), Verlic (39,), Kromp (54.)

Strafminuten: 6 bzw. 8

Dornbirner EC - HCB Südtirol 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Messestadion, 2310

Tore: Sylvester (36.), D'Alvise (57.) bzw. Reid (16.), Vallerand (25.), Bernard (31.), Frank (43.)

Strafminuten: je 6

KAC - Red Bull Salzburg 4:3 n.P. (2:2, 0:0, 1:1; 0:0; 1:0)

Stadthalle, 3000

Tore: Ganahl (8.), Koch (10., 52. und entscheidender Penalty) bzw. Olson (7.), Rauchenwald (13.), Raffl (50./PP)

Strafminuten: 8 bzw. 6

Vienna Capitals - HC Innsbruck 7:9 (0:0, 3:4, 4:5)

Schultz- Eishalle, 3100

Tore: Cuma (22./SH), Ferland (25.), Sharp (28.), Wukovits (45.), Holzapfel (56.), Nißner (57.), McKiernan (59./PP) bzw. Bishop (24.), Stach (34.), Ross (39.), Lammers (40., 60./EN), Clark (42./PP), Lamoureux (46,), Sedivy (47.), Smith (48.)

Strafminuten: je 10