Sabitzer in der kicker- Elf des Tages

Der Offensivspieler erzielte beim 2:1- Heimsieg des Tabellenzweiten RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim in der 77. Minute mit einem abgefälschten Schuss das Siegestor.

In der zweiten Liga wurde Michael Liendl in die Elf des Tages berufen. Der Mittelfeldspieler schoss 1860 München gegen Greuther Fürth mit seinem Treffer in der 86. Minute zu einem 2:1- Sieg.