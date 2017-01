Sabitzer hält RB Leipzig weiter im Titelrennen

Nadiem Amiri brachte Hoffenheim in Leipzig aus einem Konter in Führung (18.), Timo Werner egalisierte für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl (38.). Hoffenheims Topscorer Sandro Wagner sah nach der Pause für ein rüdes Foul an Stefan Ilsanker die Rote Karte (60.). Ilsanker konnte aber ebenso wie Landsmann Sabitzer durchspielen. Letzterer sorgte mit seinem fünften Saisontor für den zweiten Leipzig- Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause.

Die Ergebnisse der 18. Runde:

Freitag

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1

Schalke: Burgstaller spielte durch, Schöpf bis 67.; Frankfurt: Lindner im Tor

Samstag

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 2:1

Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Ilsanker und Sabitzer (Tor zum 2:1/77.) spielten durch

FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV 3:1

Ingolstadt: Suttner spielte durch (Tor zum 2:0/22.), Hinterseer ab 87.; Hamburg: Gregoritsch bis 68.

SV Darmstadt - 1. FC Köln 1:6

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:2

Augsburg: Hinteregger spielte durch, Teigl ab 62.

Werder Bremen - Bayern München 1:2

Bremen: Junuzovic spielte durch, Kainz ab 81., ohnenGrillitsch (verletzt); Bayern: Alaba spielte durch (Tor zum 2:0/45.+1), Friedl Ersatz

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 18.30

Sonntag

SC Freiburg - Hertha BSC Berlin 15.30

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 17.30