Sabitzer erlitt Außenbandriss - drei Wochen Pause

Der österreichische Teamspieler Marcel Sabitzer muss voraussichtlich drei Wochen pausieren. Bei dem Steirer wurde am Montag ein Außenbandriss im rechten Sprunggelenk diagnostiziert. Das gab sein deutscher Klub RB Leipzig am Montag bekannt. Bei entsprechendem Heilungsverlauf könnte Sabitzer im WM- Qualifikationsspiel Österreichs gegen Irland am 12. November in Wien wieder dabei sein.