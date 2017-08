Ryan Lochte gab Comeback nach zehnmonatiger Sperre

Der US- Schwimmstar Ryan Lochte hat am Samstag bei US Open in New York nach zehnmonatiger Sperre ein Comeback gegeben. Der 32- Jährige belegte über 100 m Rücken in 55,16 Sekunden den fünften Rang und sprach nachher von "einer gelungenen Rückkehr". Der sechsfache Olympiasieger will seine Karriere bis zu den Sommerspielen in Tokio 2020 fortsetzen.